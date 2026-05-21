В Кремле успокоили россиян по поводу бензина на заправках

Риска перебоев с поставками топлива на АЗС в стране нет.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Нехватка бензина и солярки на российских автозаправочных станциях (АЗС) исключена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о риске дефицита топлива.

«Нет, Кремль не видит таких рисков», – сказал пресс-секретарь президента России во время телефонной конференции в четверг, 21 мая.

При этом он допустил, что в некоторых регионах страны производство топлива может сокращаться, в том числе из-за сезонных профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

«Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что ситуация с обеспечением заправок топливом находится на постоянном контроле Министерства энергетики.

Стало известно, как сильно выросли цены на бензин в России за неделю