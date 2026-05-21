Мощный китайский электрокроссовер с запасом хода 500 км едет в Россию

Deepal S05 получил «зелёный свет» для выхода на российский рынок.

© Changan Motors Rus

Кроссовер Deepal S05 готов к запуску продаж в России. Новинка получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее разрешение на выход на рынок, объявило российское подразделение Changan Motors Rus.

Deepal S05 — это полноприводный электрический кроссовер с двухмоторной силовой установкой, развивающей 381 л. с. Высоковольтная литий-железо-фосфатная батарея (LFP) обеспечивает запас хода до 500 км на одном заряде.

Новинка суббренда Changan является одной из самых габаритных в сегменте электрических SUV. Длина машины составляет 4620 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1600 мм, размер колёсной базы — 2880 мм.

Как отметили в Changan, такое соотношение размеров позволило создать просторный комфортный салон, который отлично подходит как как для ежедневных городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния. При этом независимая подвеска всех колёс (спереди — типа Макферсон, сзади — многорычажная) обеспечивает оптимальный баланс между управляемостью, устойчивостью и плавностью хода.

Отдельное внимание уделено системам безопасности и электронным ассистентам. Deepal S05 оснащён дисковыми тормозами на всех колёсах, системами ABS, BAS и ESC, системой рекуперации энергии при торможении, фронтальными и боковыми подушками безопасности, боковыми шторками, а также системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Информация о комплектациях, стоимости и сроках начала продаж Deepal S05 будет объявлена дополнительно.

Сбер и Changan объявили о стратегическом партнёрстве