Аварийность на российских дорогах снизят с помощью искусственного интеллекта

Одобрена стратегия повышения безопасности на российских дорогах на ближайшие 12 лет.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Правительство России утвердило масштабный план по повышению безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Меры были представлены на заседании кабмина под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в четверг, 21 мая.

«Миллионы наших граждан ежедневно добираются до работы, учёбы или мест отдыха, и такие поездки, конечно, должны быть удобными и надёжными.

Президент отмечал необходимость укреплять автодорожную сеть, наращивать её возможности и, соответственно, делать её более эффективной и современной. От этого во многом зависит социально-экономическое развитие наших территорий и качество жизни людей по всей стране», — отметил Мишустин во вступительной речи.

Утверждённые решения помогут снизить аварийность на дорогах, сделают поездки более комфортными и безопасными для всех участников движения, а также повысят надёжность доставки пассажиров и грузов.

Основные мероприятия по реализации стратегии безопасности на дорогах до 2030 года

Развитие дорожной инфраструктуры:

Строительство обходов населённых пунктов для снижения транзитной нагрузки и оптимизации логистики.

Увеличение количества полос, строительство развязок и надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути.

Внедрение цифровых технологий:

Активное использование искусственного интеллекта для мониторинга опасных участков дорог.

Внедрение современных инструментов для повышения безопасности и оперативности реагирования.

Мишустин поручил Минтрансу, Минздраву, Минпромторгу и другим ведомствам строго контролировать сроки выполнения всех мероприятий.

«От этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок», — подчеркнул премьер-министр.

