Аварийность на российских дорогах снизят с помощью искусственного интеллекта
Одобрена стратегия повышения безопасности на российских дорогах на ближайшие 12 лет.
Правительство России утвердило масштабный план по повышению безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Меры были представлены на заседании кабмина под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в четверг, 21 мая.
«Миллионы наших граждан ежедневно добираются до работы, учёбы или мест отдыха, и такие поездки, конечно, должны быть удобными и надёжными.
Президент отмечал необходимость укреплять автодорожную сеть, наращивать её возможности и, соответственно, делать её более эффективной и современной. От этого во многом зависит социально-экономическое развитие наших территорий и качество жизни людей по всей стране», — отметил Мишустин во вступительной речи.
Утверждённые решения помогут снизить аварийность на дорогах, сделают поездки более комфортными и безопасными для всех участников движения, а также повысят надёжность доставки пассажиров и грузов.
Основные мероприятия по реализации стратегии безопасности на дорогах до 2030 года
Развитие дорожной инфраструктуры:
- Строительство обходов населённых пунктов для снижения транзитной нагрузки и оптимизации логистики.
- Увеличение количества полос, строительство развязок и надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути.
Внедрение цифровых технологий:
- Активное использование искусственного интеллекта для мониторинга опасных участков дорог.
- Внедрение современных инструментов для повышения безопасности и оперативности реагирования.
Мишустин поручил Минтрансу, Минздраву, Минпромторгу и другим ведомствам строго контролировать сроки выполнения всех мероприятий.
«От этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок», — подчеркнул премьер-министр.
