ГИБДД проведёт тотальные рейды 23-24 мая: кого будут ловить и что проверять

На дорогах по всей России пройдут массовые проверки водителей.

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, Госавтоинспекция России проведёт комплексные мероприятия по контролю за дорожным движением. Усиленные наряды ДПС будут дежурить на федеральных трассах и в населённых пунктах для выявления грубых нарушений ПДД.

В приоритете у автоинспекторов — пресечение управления автомобилем в состоянии опьянения, а также контроль за соблюдением правил перевозки детей и использованием ремней безопасности. Кроме того, они будут проверять техническое состояние транспортных средств (исправность световых приборов, степень тонировки стёкол и читаемость номеров) и соблюдение правил проезда пешеходных переходов. Также дежурство ДПС будет усилено на участках дорог, где запрещён выезд на встречную полосу.

Нарушителям грозят штрафы, а за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 000 рублей.

Отдельные региональные управления ГИБДД анонсируют конкретные места проведения проверок на своих официальных сайтах и в социальных сетях. Единое федеральное расписание рейдов не публикуется. Рейды на 23–24 мая анонсированы в Нижегородской, Оренбургской, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Амурской, Иркутской областях, Республиках Коми, Карелия, Крым и Удмуртия.

Автомобилистам рекомендуется заранее проверить наличие и срок действия всех документов, таких как водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, а также убедиться в технической исправности автомобиля перед выездом на дорогу.

