Представлен суперкроссовер Xiaomi YU7 GT. Эта машина установила рекорд Нюрбургринга

Раскрыты внушительные технические характеристики и стоимость «заряженного» кроссовера.

Компания Xiaomi Auto официально представила свой новый электрический кроссовер — YU7 GT. Эта модель станет одной из самых дорогих в линейке китайского концерна и будет одной из самых быстрых.

Новинка позиционируется как мощный SUV для дальних путешествий и комфортной езды, хотя по сути это трековый суперкар. Автомобиль оборудован двухмоторной электрической силовой установкой, выдающей 990 л. с., разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды и развивает максимальную скорость 300 км/ч. Запас хода — 705 км на одном заряде.

Остальное техническое оснащение первого кроссовера Xiaomi в спецверсии тоже впечатляет: двухклапанные амортизаторы CDC, двухкамерные пневмостойки, электронный дифференциал eLSD и мощная тормозная система с карбон-керамическими дисками и шестипоршневыми суппортами Akebono спереди. Тормозной путь с 100 до 0 км/ч занимает всего 32,9 метра.

Свои выдающиеся спортивные характеристики Xiaomi YU7 GT уже доказал на знаменитом гоночном кольце Нюрбургринг, где показал рекорд в классе серийных кроссоверов. «Китаец» превзошёл даже такие европейские модели, как Porsche Cayenne Turbo GT Coupe и Audi RS Q8.

Салон GT-версии отделан высококачественной кожей и алькантарой и дополнен карбоновыми вставками. Все четыре сиденья оснащены функцией массажа, а за звуковое сопровождение отвечает премиальная аудиосистема из 25 динамиков с системой активного шумоподавления. Имеется также люк с интеллектуальным затемнением до 99,85%.

Стоимость Xiaomi YU7 GT начинается от 389 900 юаней, или примерно 4 млн рублей по текущему обменному курсу. Для сравнения, минимальный ценник на обычный кроссовер YU7 составляет 253 500 юаней (2,6 млн рублей).

