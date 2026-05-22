Эксклюзив от АвтоВАЗа: стартовали продажи лимитированной версии Lada Niva Travel

Что уникального и сколько стоит спецверсия внедорожника?

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ объявил о запуске продаж лимитированной версии флагманского внедорожника Lada Niva Travel. Всего будет выпущено 1000 таких автомобилей, сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 22 мая.

Главная особенность специальной версии обновлённого Lada Niva Travel — отделка салона из высококачественной кожи российского производства. В том числе из натуральной кожи выполнена обивка сидений компактного и одновременно вместительного внедорожника.

© АВТОВАЗ

«Она устойчива к истиранию, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств. Такая обивка не только повышает практичность салона, но и выводит комфорт на принципиально новый уровень», — рассказали на АвтоВАЗе.

Дизайн сидений разработан специально для лимитированной серии: центральная часть, боковая поддержка и вставки в подголовниках передних кресел выполнены из перфорированной кожи. Задний ряд оформлен по тому же принципу. На спинках передних кресел размещено тиснение «NIVA Travel».

© АВТОВАЗ

Кожаный салон лимитированной Lada Niva Travel доступен в топовой комплектации «Техно», цена на которую начинается от 1 909 000 рублей.

Машина с мотором: тест-драйв Lada Niva Travel с новым двигателем