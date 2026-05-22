Российские власти взялись за праворульные авто: решение будет принято к 2028 году

Что значит для российских владельцев «праворулек» новая инициатива властей?

Праворульные автомобили оказались под пристальным вниманием правительства России. Власти обеспокоены их безопасностью и в ближайшие два года планируют тщательно изучить эту проблему.

Накануне кабмин утвердил план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036-го. В этом документе есть отдельный пункт, посвящённый «праворулькам».

Согласно постановлению, к 2028 году Минтранс, Минпромторг, МВД и ФГУП НАМИ должны провести совместное исследование и выяснить, насколько безопасно использовать автомобили с правым рулём на российских дорогах с правосторонним движением. Можно предположить, что по итогам этой работы будут выработаны меры по повышению безопасности вождения таких машин — например, установка дополнительных зеркал и боковых камер.

Кроме того, будет рассмотрена идея ввести специальные курсы в автошколах для водителей, которые собираются ездить на праворульных автомобилях. Такие программы могут появиться в регионах, где «праворулек» особенно много: во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске.

По данным Госавтоинспекции, на конец 2025 года в России числилось 3,5 млн легковых авто с правым рулём. Это около 7% от всего российского автопарка, насчитывающего 46 млн легковушек.

