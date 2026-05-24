Штраф за смартфон, новая угроза для правого руля и взлёт цен на бензин. Главное за неделю

Китайским автобрендам запретили конкурировать с Lada, спрос на подержанные авто бьёт рекорды, бывший завод General Motors в России наладил выпуск ещё одной модели, власти снова подняли вопрос о безопасности праворульных автомобилей, российские банки стали реже отказывать гражданам в автокредитах, а рост цен на бензин за год оказался катастрофическим — это и многое другое в подборке главных автоновостей прошедшей недели.

© Екатерина Матюшина/Коммерсантъ

Мантуров: китайские производители не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу

Весьма громкое заявление на этой неделе сделал вице-премьер Денис Мантуров. Оказывается, китайские компании, работающие на российском авторынке, попросили не конкурировать с флагманом отечественного автопрома АвтоВАЗом. Потом министр, правда, уточнил, что только одной китайской марке, планирующей выход на рынок электрокаров, поставили такое условие.

© Максим Блинов/РИА Новости

Названо нарушение, о котором многие водители даже не догадываются

ГИБДД напомнила водителям о неочевидном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Поводом может стать смартфон или видеорегистратор. Что именно запрещено и во сколько обойдётся штраф? Рассказываем здесь.

Опубликованы фото рестайлингового «УАЗ Патриот»

Рестайлинговый внедорожник «УАЗ Патриот» в ближайшие месяцы должен поступить в продажу. На этой неделе появились «шпионские» фото кузова и салона флагмана Ульяновского автозавода. О ключевых отличиях от актуальной версии вы можете прочитать в нашей публикации.

© УАЗ

Перелом на российском авторынке: китайские бренды утратили многолетнее лидерство

В апреле доля отечественных машин на рынке стала больше китайской. Это случилось впервые за долгое время, а именно с начала 2023 года. Что стало причиной такой тенденции и каков дальнейший расклад? Объясняем в заметке.

Число отказов по автокредитам достигло минимума с осени 2025 года

В апреле доля отказов по заявкам на автокредиты снизилась до 76,1%. Это минимальный показатель за последние полгода. Эксперты связывают такую динамику со снижением ключевой ставки ЦБ и смягчением политики банков. Подробности и статистика по регионам — по ссылке.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

В автосалонах Lada появились машины марки SKM

АвтоВАЗ начал поставки автомобилей SKM M7 в автосалоны. Новинка доступна в двух вариантах кузова, пассажирском и грузовом, и стоит от 2,8 миллионов рублей. Подробности о модели и оснащении — в обзоре.

Chery предрекли уход из России

Продажи автомобилей Chery в России рухнули на 87%, и, по прогнозу экспертов, в этом году марка полностью уйдёт с рынка. При этом машины концерна продолжат продаваться в России под другими брендами. О ситуации читайте в нашем материале.

АвтоВАЗ покажет две новинки на ПМЭФ-2026

На главном экономическом форуме страны АвтоВАЗ представит сразу две новинки. Одной из них станет серийный кроссовер Lada Azimut (ранее он дебютировал на ПМЭФ в качестве концепта), а второй — рестайлинговая версия классической модели. Все подробности об экспозиции Lada на ПМЭФ-2026 — в заметке. Также новинку для форума анонсировала китайская марка Hongqi, а также новый отечественный бренд Senat.

© АВТОВАЗ

Россияне купили рекордное количество автомобилей с пробегом

Спрос на б/у авто впервые с декабря 2025 года года превысил полмиллиона и достиг рекордного для текущего года значения — 542 334 штуки. И это продажи только в одном апреле. О буме продаж автомобилей с пробегом и самых востребованных моделях — в нашем материале.

Раскрыты реальные масштабы подорожания бензина в России

За год бензин в России подорожал на 13%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции. Средняя цена литра выросла с 56,81 до 65,11 рубля, а по отдельным маркам прирост ещё больше. Но есть и хорошие новости: в Кремле заявили, что риска дефицита топлива на заправках нет и не намечается.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Завод в Петербурге начал выпуск автомобилей новой российской марки

Бывший автозавод General Motors в Шушарах запустил в производство второй автомобиль за последние два месяца. Следом за кроссовером Jeland J6 на конвейер встал «первенец» марки Esteo — MX. Что это за машина и когда она появится в продаже? Вся информация — тут.

Российские власти взялись за праворульные авто: решение будет принято к 2028 году

«Праворульки» в который раз оказались объектом пристального внимания со стороны правительства. Речь о новых призывах их запретить не идёт. Но в ближайшие два года будет проработан вопрос о повышении безопасности их вождения. Какие возможные нововведения ждут владельцев праворульных машин? Узнать можно в новости.

© David MG/Shutterstock

Также на прошедшей неделе мы рассказали о цифровой независимости АвтоВАЗа, причинах рекордного снижения средней стоимости полиса ОСАГО, рекорде и премьере кроссовера Xiaomi на Нюрбургринге и планах по внедрению функции проверки такси через мессенджер MAX, а также назвали топ-10 самых распространённых автомобилей в российских таксопарках.