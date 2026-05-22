Какие автомобили чаще всего используют в такси: топ-10 марок

Иван Беликов

Десятка лидеров занимает 78,5% российского парка такси.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В России зарегистрировано 883,2 тысячи автомобилей с действующим разрешением для работы в такси. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) выяснило, какие марки являются востребованными среди пассажирских перевозчиков.

Лидером по числу автомобилей в таксопарках стала российская марка Lada — около 150 тысяч единиц, что составляет примерно 17% от общего числа такси в стране. Второе и третье места занимают корейские бренды Kia (120,5 тысяч) и Hyundai (110 тысяч соответственно). В первую пятерку также попали немецкий Volkswagen (67,3 тысячи) и японская Toyota (56,5 тысячи).

Самые распространённые марки автомобилей в такси по состоянию на апрель 2026 года:

  1. Lada — 150,3 тыс. штук (17,0%);
  2. Kia — 120,5 тыс. (13,6%);
  3. Hyundai — 110,0 тыс. (12,4%);
  4. Volkswagen — 67,3 тыс. (7,6%);
  5. Toyota — 56,5 тыс. (6,4%);
  6. Renault — 53,5 тыс. (6,1%);
  7. Škoda — 48,4 тыс. (5,5%);
  8. Chery — 35,8 тыс. (4,1%);
  9. Haval — 29,7 тыс. (3,4%);
  10. Nissan — 21,8 тыс. (2,5%);

Большая часть автомобилей в отечественных таксопарках имеет возраст старше 10 лет — таких машин больше 360 тысяч (40,8%). Автомобили моложе трёх лет составляют лишь 21,9% (примерно 193 тысячи единиц), машины возрастом 7-10 лет представлены долей в 20,9%, а транспортные средства в возрасте 4-6 лет занимают чуть меньше 16,4% парка.

