Какие автомобили чаще всего используют в такси: топ-10 марок

Десятка лидеров занимает 78,5% российского парка такси.

В России зарегистрировано 883,2 тысячи автомобилей с действующим разрешением для работы в такси. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) выяснило, какие марки являются востребованными среди пассажирских перевозчиков.

Лидером по числу автомобилей в таксопарках стала российская марка Lada — около 150 тысяч единиц, что составляет примерно 17% от общего числа такси в стране. Второе и третье места занимают корейские бренды Kia (120,5 тысяч) и Hyundai (110 тысяч соответственно). В первую пятерку также попали немецкий Volkswagen (67,3 тысячи) и японская Toyota (56,5 тысячи).

Самые распространённые марки автомобилей в такси по состоянию на апрель 2026 года:

Lada — 150,3 тыс. штук (17,0%); Kia — 120,5 тыс. (13,6%); Hyundai — 110,0 тыс. (12,4%); Volkswagen — 67,3 тыс. (7,6%); Toyota — 56,5 тыс. (6,4%); Renault — 53,5 тыс. (6,1%); Škoda — 48,4 тыс. (5,5%); Chery — 35,8 тыс. (4,1%); Haval — 29,7 тыс. (3,4%); Nissan — 21,8 тыс. (2,5%);

Большая часть автомобилей в отечественных таксопарках имеет возраст старше 10 лет — таких машин больше 360 тысяч (40,8%). Автомобили моложе трёх лет составляют лишь 21,9% (примерно 193 тысячи единиц), машины возрастом 7-10 лет представлены долей в 20,9%, а транспортные средства в возрасте 4-6 лет занимают чуть меньше 16,4% парка.

