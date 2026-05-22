Соколов: АвтоВАЗ перевыполнил план, поставленный до 2030 года
Ведущий российский производитель легковых авто идёт опережающими темпами.
Роботы стали неотъемлемой частью производства автомобилей на АвтоВАЗе. Об этом рассказал глава тольяттинского концерна Максим Соколов, выступая на заседании комиссии Государственного Совета РФ, посвящённом развитию промышленности и робототехники в России.
На площадках АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске задействовано уже свыше 1,5 тысячи промышленных роботов, помогающих сотрудникам в выпуске автомобилей. Они участвуют в доставке деталей на конвейер и их установке, а также в сборке двигателей, сварке и окраске кузовов.
«АвтоВАЗ уже перевыполнил целевые показатели нацпроекта «Средства производства и автоматизации». При плане в 230 роботов на 10 тысяч работников в госкомпаниях к 2030 году этот показатель уже достиг 374 единиц», — приводит слова Соколова официальный канал концерна в MAX.
Топ-менеджер также рассказал, что на АвтоВАЗе создан специальный центр управления. Он в реальном времени следит за состоянием оборудования — управляет 1600 промышленными роботами и более 700 беспилотными тележками, которые сами подвозят детали со склада к сборочной линии.
Ещё в прошлом году Соколов отметил, что уровень автоматизации производства на АвтоВАЗе составляет 85%. Это ненамного меньше, чем на заводах таких мировых автогигантов, как Volkswagen и Toyota, где 90-92% производственных процессов осуществляют роботы.