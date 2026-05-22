Соколов: АвтоВАЗ перевыполнил план, поставленный до 2030 года

Ведущий российский производитель легковых авто идёт опережающими темпами.

© АВТОВАЗ

Роботы стали неотъемлемой частью производства автомобилей на АвтоВАЗе. Об этом рассказал глава тольяттинского концерна Максим Соколов, выступая на заседании комиссии Государственного Совета РФ, посвящённом развитию промышленности и робототехники в России.

На площадках АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске задействовано уже свыше 1,5 тысячи промышленных роботов, помогающих сотрудникам в выпуске автомобилей. Они участвуют в доставке деталей на конвейер и их установке, а также в сборке двигателей, сварке и окраске кузовов.

«АвтоВАЗ уже перевыполнил целевые показатели нацпроекта «Средства производства и автоматизации». При плане в 230 роботов на 10 тысяч работников в госкомпаниях к 2030 году этот показатель уже достиг 374 единиц», — приводит слова Соколова официальный канал концерна в MAX.

Топ-менеджер также рассказал, что на АвтоВАЗе создан специальный центр управления. Он в реальном времени следит за состоянием оборудования — управляет 1600 промышленными роботами и более 700 беспилотными тележками, которые сами подвозят детали со склада к сборочной линии.

Ещё в прошлом году Соколов отметил, что уровень автоматизации производства на АвтоВАЗе составляет 85%. Это ненамного меньше, чем на заводах таких мировых автогигантов, как Volkswagen и Toyota, где 90-92% производственных процессов осуществляют роботы.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние