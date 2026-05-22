В России хотят расширить перечень автомобилей для работы в такси

Перевозчики назвали марки автомобилей, которые необходимо добавить в список допущенных к работе в такси.

Большинство российских таксопарков выступают за расширение перечня марок автомобилей, которые можно использовать в такси. Об этом сообщили в Национальном совете такси (НСТ) по итогам опроса 100 перевозчиков.

С 1 марта 2026 года почти во всей России, не считая Дальнего Востока, Сибири, Калинграда и новых регионов, вступит в силу закон о локализации такси. Перевозчики теперь могут использовать только автомобили отечественной сборки.

Сейчас в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, значатся шесть марок – Lada, «Москвич», Sollers, Evolute, Voyah и Umo.

«В список предлагают включить модели брендов Belgee, Solaris, а также ряд китайских производителей, уже доказавших свою эффективность в такси», – сообщил НСТ по итогам опроса примерна 100 таксомоторных компаний.

При этом 76% опрошенных отметили, что они не хотят покупать машины из списка. А по мнению 90% респондентов, 22 разрешённых модели недостаточно для того, чтобы отрасль таксомоторных перевозок могла нормально работать.

