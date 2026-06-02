Теперь и для мото: в СберБанк Онлайн расширились возможности оформления ОСАГО

Теперь в мобильном приложении Сбера можно застраховать не только автомобиль.

В разделе «Авто» мобильного приложения СберБанк Онлайн появилась новая функция — теперь пользователи могут оформить полис ОСАГО не только для автомобилей, но и для мотоциклов.

Оформление происходит полностью онлайн и занимает всего несколько минут. Достаточно зайти в раздел «Страховки» и выбрать «Оформить ОСАГО». Система автоматически подгрузит данные о транспортном средстве по его госномеру. Пользователю нужно будет лишь указать информацию о тех, кто будет допущен к управлению.

Далее владельцу останется выбрать наиболее выгодное предложение от разных страховых компаний и оплатить ОСАГО прямо в приложении. Номер оформленного полиса будет внесён в базу Национальной страховой информационной системы (НСИС). Страховка придёт на электронную почту, указанную в анкете.

Новая функция делает раздел «Авто» в СберБанк Онлайн ещё более удобным цифровым помощником для владельцев транспортных средств. Это один из сервисов в экосистеме Сбера для автолюбителей, которая охватывает все аспекты взаимодействия человека с автомобилем и позволяет получать комплексные решения в рамках единой цифровой среды.

