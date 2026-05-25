19-летний гонщик Mercedes установил исторический рекорд в Формуле 1

Такое не удавалось даже Михаэлю Шумахеру и Айртону Сенне.

В минувшее воскресенье, 24 мая, в Канаде прошёл пятый этап чемпионата мира по гонкам Формулы 1 2026 года. Победу одержал молодой гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли, и этот успех итальянца войдёт в историю.

На канадский этап Антонелли приехал на победной серии из трёх гонок. Он выиграл в Китае, Японии и Майами. При том что прежде 19-летний уроженец Болоньи никогда раньше не побеждал. Это было само по себе достижение, ведь Антонелли стал всего третьим гонщиком в истории Ф1, который одержал подряд первые три победы. До него это удавалось только чемпиону-1996 Деймону Хиллу и обладателю титулов 1998 и 1999 годов Мике Хаккинену.

В гонке в Канаде молодой пилот Mercedes стартовал вторым и почти половину дистанции боролся за лидерство с партнёром по команде Джорджем Расселом, пока тот не сошёл из-за поломки двигателя на 30-м из 68 кругов. После схода англичанина он по сути остался в одиночестве и к финишу опередил всех на 10 секунд.

Как итог — четвёртый успех подряд и абсолютный рекорд. Антонелли — первый пилот за 76 лет проведения гонок Формулы 1, который одержал подряд первые четыре победы. Для сравнения: даже такие великие чемпионы, как Айртон Сенна и Михаэль Шумахер, не смогли выиграть в следующей гонке после своей первой победы.

Без учёта этапа карьеры Антонелли стал 16-м гонщиком, который выиграл четырежды подряд или больше. И все его 15 предшественников — чемпионы мира.

Говорить о чемпионстве прошлогоднего Формулы 1 новичка в 2026 году пока рано. Позади всего пять этапов из 22-х. Но запас по очкам у него хороший: Антонелли возглавляет личный зачёт с отрывом в 43 балла от Рассела. Это значит, что он останется лидером, даже если сойдёт в двух следующих гонках, в Монако и Испании, а его напарник выиграет одну гонку и в другой займёт третье место.

