Россияне не оценили новые «Москвичи»: продажи «М70» и «90» ушли в минус

Спрос на новые модели московской марки резко сократился.

Продажи автомобилей новой линейки «Москвича» за месяц упали на 11% и суммарно оказались в семь раз хуже показателей самой доступной модели — «Москвича 3». Это следует из данных, опубликованных «Автостат Инфо».

Если в марте официальные дилеры московского автобренда продали 71 экземпляр «М70» и 49 штук «М90», то в апреле — 68 и 38 соответственно. Для сравнения, «тройка» разошлась тиражом 796 единиц.

Продажи новых автомобилей «Москвич» в апреле 2026 года

«Москвич 3» — 796 штук; «Москвич 6» — 92; «Москвич M70» — 68; «Москвич 5» (официально не продаётся) — 50; «Москвич M90» — 38.

Новые «Москвичи» появились в продаже в начале марта этого года. В отличие от предыдущих моделей, которые являются клонами JAC, они построены на базе автомобилей SAIC-MG, и находятся в другом ценовом сегменте.

Стоимость «Москвича M70» стартует с отметки 3 099 000 рублей. Флагманский «M90» стоит минимум 4 199 000 рублей — это самый высокий ценник в линейке столичного автобренда.

