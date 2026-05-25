На российских дорогах могут повысить разрешённую скорость

Предложено задействовать ИИ для переоценки скоростных лимитов.

В России обсуждается инициатива по пересмотру ограничений скорости на дорогах. Причём установить новые лимиты хотят с помощью искусственного интеллекта, передаёт Tелеграм-канал Shot.

С соответствующим предложением к председателю Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину обратился глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«За последние годы автомобили стали безопаснее, тормозные системы — эффективнее, а скоростные лимиты на многих дорогах остались ещё с прошлых десятилетий», — подчеркнул Шапарин.

По словам эксперта, из-за того что устаревшие скоростные лимиты зачастую оказываются ниже оптимальных, водители перестают воспринимать их всерьёз и ориентируются на допустимое превышение в 20 км/ч, за которое не предусмотрено наказание. При этом водители, движущиеся строго по знакам, создают помехи другим. Такой разброс в подходе к скоростному режиму провоцирует агрессию на дороге и повышает риск ДТП.

Для актуализации скоростных лимитов предлагается провести комплексный аудит дорог с помощью ИИ. Нейросеть проанализирует трафик, аварийность и техническое состояние трасс, чтобы определить, где можно и нужно повысить скоростные лимиты без ущерба для безопасности.

О том, как правительственная комиссия по безопасности дорожного движения восприняла инициативу, пока неизвестно.

