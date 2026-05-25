«Мы пришли в Россию надолго». В Hongqi рассказали о востребованности своих авто

Китайская марка подвела итоги первых трёх лет работы на российском авторынке.

© Hongqi

Ровно три года назад, 25 мая 2023 года, китайский премиальный автобренд Hongqi официально вышел на российский рынок. За прошедшее время дилеры марки продали 24 тысячи автомобилей, а её доля в общем объёме премиального сегмента составила 10%, рассказали в отечественном представительстве.

«Три года — достаточный срок, чтобы доказать серьёзность намерений. Мы пришли в Россию надолго: строим дилерскую сеть, развиваем сервис и склад запчастей, активно расширяем и обновляем модельный ряд», — сообщил Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi в России.

За три года китайская марка вывела на российский рынок восемь моделей: седаны бизнес- и премиум-класса H5, H9, бизнес-минивэн HQ9, премиальные кроссоверы HS3, HS5 и HS7, а также лифтбэк H6.

© Hongqi

«Мы продолжаем планомерное развитие и готовим новые премьеры для поклонников марки», — отметил Савельев.

Уже в ближайшие дни китайский автобренд презентует седан представительского класса Guoya. Это 5,3-метровый автомобиль с турбомоторами V6 и V8, полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка будет представлена на экспозиции Hongqi на Петербургском международном экономическом форуме с 3 по 5 июня.

На ПМЭФ-2026 покажут нового конкурента Aurus Senat