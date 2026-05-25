«Мы пришли в Россию надолго». В Hongqi рассказали о востребованности своих авто
Китайская марка подвела итоги первых трёх лет работы на российском авторынке.
Ровно три года назад, 25 мая 2023 года, китайский премиальный автобренд Hongqi официально вышел на российский рынок. За прошедшее время дилеры марки продали 24 тысячи автомобилей, а её доля в общем объёме премиального сегмента составила 10%, рассказали в отечественном представительстве.
«Три года — достаточный срок, чтобы доказать серьёзность намерений. Мы пришли в Россию надолго: строим дилерскую сеть, развиваем сервис и склад запчастей, активно расширяем и обновляем модельный ряд», — сообщил Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi в России.
За три года китайская марка вывела на российский рынок восемь моделей: седаны бизнес- и премиум-класса H5, H9, бизнес-минивэн HQ9, премиальные кроссоверы HS3, HS5 и HS7, а также лифтбэк H6.
«Мы продолжаем планомерное развитие и готовим новые премьеры для поклонников марки», — отметил Савельев.
Уже в ближайшие дни китайский автобренд презентует седан представительского класса Guoya. Это 5,3-метровый автомобиль с турбомоторами V6 и V8, полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка будет представлена на экспозиции Hongqi на Петербургском международном экономическом форуме с 3 по 5 июня.