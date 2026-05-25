В России назвали регионы-лидеры по выдаче автокредитов

Иван Беликов

Топ-15 регионов России по количеству оформленных автокредитов в апреле.

Выдача автокредитов в России в апреле 2026 года выросла на 1,8% в годовом сравнении и достигла показателя в 84,3 тысячи единиц. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), подводя итоги второго месяца весны.

В денежном эквиваленте объём вырос ещё значительнее, чем в количественном выражении, — со 104,5 до 125 млрд рублей. Таким образом, прибавка в сравнении с апрелем прошлого года составила 19,6%.

Среди регионов по оформлению автомобилей в кредит лидирует Москва (5,91 тыс. ед.). Следом идут Московская область (5,15 тыс.), Республика Татарстан (4,08 тыс.), Санкт-Петербург (3,88 тыс.) и Краснодарский край (3,20 тыс.).

Топ-15 регионов по выдаче автокредитов в апреле 2026 года

  1. Москва — 5,91 тыс.;
  2. Московская область — 5,15 тыс.;
  3. Республика Татарстан — 4,08 тыс.;
  4. Санкт-Петербург — 3,88 тыс.;
  5. Краснодарский край — 3,20 тыс.;
  6. Республика Башкортостан — 3,17 тыс.;
  7. Самарская область — 2,75 тыс.;
  8. Свердловская область — 2,64 тыс.;
  9. Челябинская область — 2,42 тыс.;
  10. Нижегородская область — 2,42 тыс.;
  11. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 2,34 тыс.;
  12. Пермский край — 2,17 тыс.;
  13. Ростовская область — 2,09 тыс.;
  14. Воронежская область — 1,74 тыс.;
  15. Удмуртская Республика — 1,71 тыс.

