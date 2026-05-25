В России назвали регионы-лидеры по выдаче автокредитов
Выдача автокредитов в России в апреле 2026 года выросла на 1,8% в годовом сравнении и достигла показателя в 84,3 тысячи единиц. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), подводя итоги второго месяца весны.
В денежном эквиваленте объём вырос ещё значительнее, чем в количественном выражении, — со 104,5 до 125 млрд рублей. Таким образом, прибавка в сравнении с апрелем прошлого года составила 19,6%.
Среди регионов по оформлению автомобилей в кредит лидирует Москва (5,91 тыс. ед.). Следом идут Московская область (5,15 тыс.), Республика Татарстан (4,08 тыс.), Санкт-Петербург (3,88 тыс.) и Краснодарский край (3,20 тыс.).
Топ-15 регионов по выдаче автокредитов в апреле 2026 года
- Москва — 5,91 тыс.;
- Московская область — 5,15 тыс.;
- Республика Татарстан — 4,08 тыс.;
- Санкт-Петербург — 3,88 тыс.;
- Краснодарский край — 3,20 тыс.;
- Республика Башкортостан — 3,17 тыс.;
- Самарская область — 2,75 тыс.;
- Свердловская область — 2,64 тыс.;
- Челябинская область — 2,42 тыс.;
- Нижегородская область — 2,42 тыс.;
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 2,34 тыс.;
- Пермский край — 2,17 тыс.;
- Ростовская область — 2,09 тыс.;
- Воронежская область — 1,74 тыс.;
- Удмуртская Республика — 1,71 тыс.
