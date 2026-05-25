Стоимость бензина на московских заправках бьёт рекорды

АИ-100 подорожал на 38 копеек за неделю, солярка — на 48 копеек.

Средняя стоимость бензина на автозаправках (АЗС) в Москве за последнюю неделю, с 18 по 25 мая, выросла сразу на 23 копейки против 11 копеек неделей ранее. Об этом по результатам мониторинга цен сообщила Московская топливная ассоциация (МТА).

Самый доступный бензин — АИ-92 — вырос в цене на 11 копеек. АИ-95 подорожал на 21 копейку, а стоимость премиального АИ-100 и вовсе взлетела на 38 копеек, хотя две недели назад рост составлял 18 копеек.

Но сильнее всего из автомобильного топлива подорожала солярка: её цена увеличилась на 48 копеек.

Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 18 по 25 мая

АИ-92: +11 копеек, с 64,32 до 64,43 рубля.

АИ-95: +21 копейка, с 70,90 до 71,11 рубля.

АИ-100: +38 копеек, с 96,66 до 97,04 рубля.

ДТ: +48 копеек, с 77,45 до 77,93 рубля.

О том, как изменились цены на бензин и дизельное топливо по всей стране, расскажет Росстат в ближайшую среду, 27 мая.

