Стоимость бензина на московских заправках бьёт рекорды
АИ-100 подорожал на 38 копеек за неделю, солярка — на 48 копеек.
Средняя стоимость бензина на автозаправках (АЗС) в Москве за последнюю неделю, с 18 по 25 мая, выросла сразу на 23 копейки против 11 копеек неделей ранее. Об этом по результатам мониторинга цен сообщила Московская топливная ассоциация (МТА).
Самый доступный бензин — АИ-92 — вырос в цене на 11 копеек. АИ-95 подорожал на 21 копейку, а стоимость премиального АИ-100 и вовсе взлетела на 38 копеек, хотя две недели назад рост составлял 18 копеек.
Но сильнее всего из автомобильного топлива подорожала солярка: её цена увеличилась на 48 копеек.
Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 18 по 25 мая
- АИ-92: +11 копеек, с 64,32 до 64,43 рубля.
- АИ-95: +21 копейка, с 70,90 до 71,11 рубля.
- АИ-100: +38 копеек, с 96,66 до 97,04 рубля.
- ДТ: +48 копеек, с 77,45 до 77,93 рубля.
О том, как изменились цены на бензин и дизельное топливо по всей стране, расскажет Росстат в ближайшую среду, 27 мая.