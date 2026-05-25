Hyundai запатентовала в России дизайн нового кроссовера

Корейский автогигант оформил авторские права на дизайн Hyundai Venue второго поколения.

© Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai оформила в России авторские права на дизайн своего кроссовера. Патент опубликован в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), узнал «Рамблер/авто».

В документации, поданной «корейцами» осенью прошлого года и утверждённой 25 мая 2026 года, не указано название. Однако по брутальному дизайну кузова с массивной радиаторной решёткой, большими колёсными арками, внушительными по размеру бамперами и раздельной головной оптикой — можно легко узнать кроссовер Hyundai Venue второго поколения.

© Hyundai

Мировая премьера этой компактной пятидверки состоялась в октябре 2025 года. В Россию машина официально не поставляется, так как Hyundai ушла с российского рынка несколько лет назад.

Стоит отметить, что патент на дизайн или товарный знак не является предвестником скорого возвращения компании в Россию. В первую очередь это мера по защите интеллектуальной собственности от незаконного использования.

Корейский автогигант отказался возвращаться в Россию