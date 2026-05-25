«Как и в ПДД — если есть обоюдная вина, то штрафуются оба». Обзор второго этапа RDS GP-2026
Что общего между правилами главного первенства страны по дрифту и правилами дорожного движения и как прошел этап на трассе «Игора Драйв»?
В прошедшие выходные, 23-24 мая, в Санкт-Петербурге состоялся второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии. Уик-энд на трассе «Игора Драйв» принёс 21-ю в карьере победу в парных заездах Георгию Чивчяну, первое место в командном зачёте коллективу Fresh Racing и первый в истории RDS GP заезд без победителя.
Парные заезды начали преподносить сюрпризы уже на стадии Топ-32. Сначала в одной из дуэлей ученик превзошёл своего учителя — Антон Клямко (Heatcarbon racing) победил Евгения Лосева. Потом впервые в своей карьере пробился в стадию Топ-16 Артур Зелёный, который стал сильнейшим в противостоянии с Денисом Мигалём (Fresh Racing), а дебютант серии Михаил Давидянц взял верх над опытным Григорием Гусевым (Lukoil Racing Drift Team).
Одними из главных героев ТОП-32 стали представители Carville Racing Артём Лейтис и Дмитрий Щербина. Дмитрий свёл к перезаезду (ОМТ) дуэль с Томми Кайли — ирландский пилот Fresh Racing, выигравший этап на Moscow Raceway, смог обеспечить себе путёвку в Топ-16 только со второй попытки. Лейтис победил призёра первого этапа Гран-При РДС 2026 Петра Бородина (Takayama Forward Auto), а затем блестяще шаг за шагом продвигался вперёд по турнирной таблице. Сначала в упорной борьбе сломил сопротивление Ильи Попова («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»), в Топ-8 вообще не получил соперника и через bye run вышел в полуфинал, но там всё же потерпел своё первое поражение в рамках уик-энда.
Проиграв в битве с лидером Takayama Forward Auto Георгием Чивчяном, Лейтис получил возможность побороться за первый в карьере подиум с Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing), но и в этой дуэли удача была не на стороне Артёма — в итоге пилот довольствовался четвёртым местом.
Впервые в истории RDS GP одно место в четвертьфинале оказалось вакантно. К такому необычному развитию событий привело столкновение Аркадия Цареградцева с Михаилом Давидянцем в первом заезде в Топ-16. Виновными в аварии были признаны оба участника. Поскольку из-за технических проблем Давидянц выйти на старт второго заезда не смог, а Цареградцев в силу обоюдной вины в аварии также не мог быть назван победителем, ни Михаил, ни Аркадий не имели права продолжить борьбу.
«У нас в официальных правилах есть такой пункт, который называется обоюдная вина. Если оба пилота признаются судьями виновными в столкновении, то у каждого проигрыш за заезд. А есть второй пункт, что если после столкновения пилот не может выехать на старт, то виновный в этом столкновении проиграл весь хит.
Соответственно, здесь получается, оба виновны в столкновении, значит, оба проиграли в хите. Такой вот юридический казус. Это мнение Минспорта, что у нас не может быть обоюдно невиноватых. Как и в ПДД — если есть обоюдная вина, то штрафуются оба», — отметил генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
В отсутствие серьёзных соперников кандидатом на победу стала Fresh Racing, поскольку Дамир Идиятулин и Томми Кайли оказались в числе полуфиналистов. Во внутрикомандном дерби второй раз подряд сильнее оказался дебютант Гран-При Российской Дрифт Серии — Кайли вышел в финал, оставив Идиятулина бороться за третье место. Дамир свою дуэль выиграл, обеспечив себе подиум, а вот Томми вторую подряд победу в Гран-При РДС одержать не смог. Ирландский легионер сражался изо всех сил, однако ничего не смог противопоставить Георгию Чивчяну, уступив четырёхкратному чемпиону RDS GP верхнюю ступень подиума.
«У Томаса получилось за мной проехать близко, но поскольку я ехал первым, квалификация у меня была выше, я понимал, что мне нужно ответить ещё ближе. Я постарался, и в большинстве случаев получилось проехать ближе», — рассказал Чивчян.
RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:
- Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 269 баллов.
- Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 194 балла.
- Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 167 баллов.
RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачёт. Топ-3:
- Fresh Racing — 361 балл.
- Takayama Forward Auto — 309 баллов.
- Carville Racing — 207 баллов.
Несмотря на поражение на «Игора Драйв», в личном зачёте после двух этапов Томми Кайли продолжает лидировать — двух подряд выходов в финал ирландцу хватило, чтобы обеспечить себе уверенное первое место в чемпионской гонке. В командном зачёте Fresh Racing возглавляет турнирную таблицу с практически двукратным преимуществом над Takayama Forward Auto.
RDS GP 2026. Личный зачёт после двух этапов. Топ-3:
- Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 459 баллов.
- Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 316 баллов.
- Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 309 баллов.
RDS GP 2026. Командный зачёт после двух этапов. Топ-3:
- Fresh Racing — 768 баллов.
- Takayama Forward Auto — 555 баллов.
- Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 401 балл.
Впервые в рамках RDS GP прошли учебно-тренировочные сборы для юниоров при поддержке Aimol Junior. Четыре молодых пилота приняли участие в занятиях и заездах. Сильнейшим стал 12-летний Арсений Цареградцев. Сын двукратного чемпиона Аркадия Цареградцева выиграл квалификацию с результатом 98,5 балла, а затем одержал победу и по итогам парных заездов.
Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт уже летом: 13-14 июня трасса «Нижегородское кольцо» примет третий уик-энд главного чемпионата страны по дрифту.