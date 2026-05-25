Названы 20 самых востребованных «серых» иномарок в России
Эти автомобили чаще всего везут по параллельному импорту.
Ввоз новых иномарок по параллельному импорту в Россию в январе-апреле вырос на 94%. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
За первые четыре месяца из-за границы завезли 53,5 тысячи «серых» иномарок. Для сравнения, показатель за аналогичный период прошлого года был почти вдвое меньше — 27,6 тысячи автомобилей.
Рейтинг самых востребованных «параллельных» машин возглавили «японцы» Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Toyota Highlander. За ними следуют немецкие Audi Q5 и BMW X3.
Топ-15 самых востребованных «серых» иномарок в России, январь-апрель 2026:
- Mazda CX-5 — 5801 (10,8%);
- Toyota RAV4 — 3327 (6,2%);
- Toyota Highlander — 3067 (5,7%);
- Audi Q5 — 2268 (4,2%);
- BMW X3 — 1608 (3,0%);
- Škoda Superb — 1475 (2,8%);
- Volkswagen Tiguan — 1452 (2,7%);
- Geely Monjaro — 1442 (2,7%);
- Toyota Camry — 1390 (2,6%);
- Nissan Qashqai — 1332 (2,5%);
- Kia Seltos — 1158 (2,2%);
- ZEEKR 9X — 980 (1,8%);
- Ram 1500 — 910 (1,7%);
- Volkswagen Teramont — 903 (1,7%);
- Volkswagen Tharu — 854 (1,6%);
- BMW X5 — 836 (1,6%);
- Lexus RX — 667 (1,2%);
- Lynk & Co 09 — 623 (1,2%);
- Geely Galaxy Starship 7 — 597 (1,1%);
- Honda CR-V — 587 (1,1%).
Среди самых популярных марок лидирует Toyota — объём поставок составил 9210 автомобилей (доля рынка — 17,2%). Вторую строчку занимает Mazda — 6336 штук (11,9%). Замыкает тройку лидеров бренд BMW с показателем 4764 единиц (8,9%).
