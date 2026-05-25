$71.5585.45

Названы 20 самых востребованных «серых» иномарок в России

Иван Беликов

Эти автомобили чаще всего везут по параллельному импорту.

Названы 20 самых востребованных «серых» иномарок в России
© Mazda

Ввоз новых иномарок по параллельному импорту в Россию в январе-апреле вырос на 94%. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За первые четыре месяца из-за границы завезли 53,5 тысячи «серых» иномарок. Для сравнения, показатель за аналогичный период прошлого года был почти вдвое меньше — 27,6 тысячи автомобилей.

Рейтинг самых востребованных «параллельных» машин возглавили «японцы» Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Toyota Highlander. За ними следуют немецкие Audi Q5 и BMW X3.

Топ-15 самых востребованных «серых» иномарок в России, январь-апрель 2026:

  1. Mazda CX-5 — 5801 (10,8%);
  2. Toyota RAV4 — 3327 (6,2%);
  3. Toyota Highlander — 3067 (5,7%);
  4. Audi Q5 — 2268 (4,2%);
  5. BMW X3 — 1608 (3,0%);
  6. Škoda Superb — 1475 (2,8%);
  7. Volkswagen Tiguan — 1452 (2,7%);
  8. Geely Monjaro — 1442 (2,7%);
  9. Toyota Camry — 1390 (2,6%);
  10. Nissan Qashqai — 1332 (2,5%);
  11. Kia Seltos — 1158 (2,2%);
  12. ZEEKR 9X — 980 (1,8%);
  13. Ram 1500 — 910 (1,7%);
  14. Volkswagen Teramont — 903 (1,7%);
  15. Volkswagen Tharu — 854 (1,6%);
  16. BMW X5 — 836 (1,6%);
  17. Lexus RX — 667 (1,2%);
  18. Lynk & Co 09 — 623 (1,2%);
  19. Geely Galaxy Starship 7 — 597 (1,1%);
  20. Honda CR-V — 587 (1,1%).

Среди самых популярных марок лидирует Toyota — объём поставок составил 9210 автомобилей (доля рынка — 17,2%). Вторую строчку занимает Mazda — 6336 штук (11,9%). Замыкает тройку лидеров бренд BMW с показателем 4764 единиц (8,9%).

Самые популярные и продаваемые новые автомобили 2026 года: модели, которые покупают чаще всего