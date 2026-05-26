Путин утвердил новый порядок задержания пьяных водителей

ГИБДД сможет быть оформлять нетрезвых водителей.

© Константин Чалабов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон о новом способе оформления нетрезвых водителей сотрудниками ГИБДД. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Если раньше дорожные инспекторы при задержании пьяного автомобилиста оформляли до пяти бумаг, то по новому закону будет достаточно трёх документов:

Протокол о направлении водителя на медицинское освидетельствование;

Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

Протокол об административном правонарушении.

Протоколы об отстранении от управления автомобилем и задержании транспортного средства больше не потребуются.

Сотрудникам ДПС будет достаточно сделать соответствующие пометки в других документах. Это избавит их от лишней бумажной волокиты и сократит процесс оформления пьяных водителей, ведь заполнение каждого протокола занимает до пяти минут.

Как отметил автоюрист Михаил Никитин в разговоре с «Рамблер/авто», именно для водителей ничего особо не поменяется. Процессуальные действия в отношении задержанных, такие как продувка на алкотестере и направление на медицинское освидетельствование, не изменятся.

«Полагаю, что исключение протокола об отстранении от управления ТС сделано из соображений здравого смысла и процессуальной экономии. Ведь в любом случае ключевым и определяющим моментом в подобных ситуациях является доказанность факта нахождения лица в состоянии опьянения или его отказ от освидетельствования. С принятием поправок сущностно ничего не поменяется», — отметил Никитин.

ГИБДД развязали руки для оформления пьяных водителей