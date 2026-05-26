АвтоВАЗ представил второй автомобиль новой марки SKM

Раскрыты подробности о новой модели бренда.

© Пресс-служба

Ведущий российский производитель легковых и лёгких коммерческих автомобилей АвтоВАЗ расширит линейку своей новой марки SKM. Вслед за фургоном и минивэном M7 в модельном ряду появится M9.

Вторая модель SKM будет представлена сразу в четырёх модификациях: 7- и 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и фургон. Автомобили отличаются по длине, высоте, конфигурации салона (одно или два пассажирских места рядом с водителем, расположение сидений против или по ходу движения) и опциям, таким как передвижной стол и трансформируемые сиденья в минивэне.

© Пресс-служба

Во всех версиях SKM M9 оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л. с. в связке с 9-ступенчатым «автоматом» или 6-диапазонной «механикой».

Премьера SKM M9 состоится в рамках ежегодной выставки коммерческого транспорта COMvex, которая пройдёт 26-29 мая в Москве. Выпуск автомобиля будет налажен на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти.

Российский авторынок завалили новинками: главные премьеры этой весны