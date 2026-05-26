Ferrari показала свой первый электрокар: поклонники марки недовольны

Дизайн первой электрической Ferrari разработали бывшие сотрудники Apple.

Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari официально представил первый в своей истории электрокар — 5-дверный лифтбек Luce. Новинка имеет весьма специфичный дизайн, по скоростным характеристикам превосходит Purosangue с двигателем V12 и стоит полмиллиона евро.

Первый автомобиль Ferrari без ДВС получил нетипичный для итальянской марки одутловатый кузов с высокой поясной линией. На спорткар, скажем прямо, не похоже вообще. Критики в соцсетях уже прошлись по дизайну, сравнив новинку с Nissan Leaf и поставив в пример более элегантный Xiaomi SU7. Необычный вид машине придают также колёсные диски — 23 дюйма спереди и 24 дюйма сзади. Серийных автомобилей с такими большими дисками в линейке компании прежде не было.

В защиту Ferrari можно сказать, что дизайном электрокара занималось стороннее дизайнерское бюро — LoveFrom под руководством бывших сотрудников Apple Джони Айва и Марка Ньюсона.

Зато по заявленным характеристикам Luce даст фору большинству серийных моделей из Маранелло. Четырёхмоторная силовая установка выдаёт 1050 л. с. С места до «сотни» машина разгоняется всего за 2,5 секунды и развивает максимальную скорость свыше 310 км/ч. Для сравнения, это предел для кроссовера Purosangue, под капотом которого расположен 6,5-литровый бензиновый V12 на 725 л. с.

Тяговая батарея ёмкостью 122 кВт⋅ч позволяет проезжать на одном заряде до 530 км. Среди других интересных технических моментов — полный привод с индивидуальным управлением каждым колесом и активная подвеска.

Интересно, что в отличие от многих электрокаров, Luce не имитирует звучание обычного мотора. Автомобиль оборудован инновационной системой, которая улавливает вибрации электромоторов и преобразует их в звук, меняющийся в зависимости от режима движения.

Салон оснащён четырьмя OLED-экранами (12,9", 12", 10,1" и 6,3"). Аудиосистема мощностью 3000 Вт насчитывает 21 динамик. Отделка интерьера выполнена из натуральной кожи и алькантары. Двери распашные: задние открываются против хода движения.

Поставки первой «электрички» Ferrari покупателям начнутся осенью 2026 года. Стоимость Luce начинается от 550 000 евро (или около 47 млн рублей).

