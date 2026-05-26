Названы самые востребованные иномарки с пробегом до 3 млн рублей
СберАвто выяснил, какие бренды и модели пользуются наибольшим спросом для покупки онлайн у россиян.
Автомобили Kia и Toyota возглавили спрос на иномарки с пробегом до 3 млн рублей. Об этом рассказали специалисты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), проанализировав сделки на своей платформе с начала 2026 года.
Уверенное лидерство удерживает бренд Kia, на который пришлось 9,5% всех продаж. Немного ему уступает Toyota с долей 9%. Замыкает тройку лидеров Hyundai (7,5%). В пятёрку также вошли Nissan и Volkswagen (по 7%).
По стране-производителю безоговорочным фаворитом являются японские машины — на них приходится 34% всех сделок. Далее следуют немецкие (20%), южнокорейские (18%) и американские (9%) марки. Китайские бренды занимают 7,5% рынка.
В разных ценовых категориях предпочтения покупателей отличаются:
- В сегменте до 1 млн рублей особым спросом пользуются практичные и доступные модели, такие как Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Chevrolet Cruze и Mitsubishi Lancer. Их выбирают за высокую ликвидность на вторичном рынке и сравнительно невысокую стоимость обслуживания.
- В диапазоне от 1 до 2 млн рублей покупатели чаще обращают внимание на универсальные автомобили для города и путешествий. Здесь лидируют Toyota Camry, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5.
- В сегменте от 2 до 3 млн рублей особым спросом пользуются Volkswagen Tiguan, Haval Jolion и Toyota RAV4. Их популярность обусловлена сочетанием богатого оснащения, просторного салона и практичности для повседневного использования.
СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто, входящий в экосистему Сбера.
В Сбере рассказали о востребованности раздела «Авто» в мобильном приложении