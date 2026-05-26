Названы самые востребованные иномарки с пробегом до 3 млн рублей

СберАвто выяснил, какие бренды и модели пользуются наибольшим спросом для покупки онлайн у россиян.

Автомобили Kia и Toyota возглавили спрос на иномарки с пробегом до 3 млн рублей. Об этом рассказали специалисты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), проанализировав сделки на своей платформе с начала 2026 года.

Уверенное лидерство удерживает бренд Kia, на который пришлось 9,5% всех продаж. Немного ему уступает Toyota с долей 9%. Замыкает тройку лидеров Hyundai (7,5%). В пятёрку также вошли Nissan и Volkswagen (по 7%).

По стране-производителю безоговорочным фаворитом являются японские машины — на них приходится 34% всех сделок. Далее следуют немецкие (20%), южнокорейские (18%) и американские (9%) марки. Китайские бренды занимают 7,5% рынка.

В разных ценовых категориях предпочтения покупателей отличаются:

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто, входящий в экосистему Сбера.

