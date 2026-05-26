«Соблюдай дистанцию» Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы

© Кадр из видео SVT

Запуск беспилотного общественного транспорта в шведском городе Гётеборг обернулся провалом. В первый день работы автобус с автопилотом попал в ДТП.

Как сообщает Reuters, автономное транспортное средство с производства турецкой компании Karsan столкнулось с трамваем. Трамвайная линия проходила по автомобильной дороге, автобус внезапно затормозил и получил удар сзади.

ДТП случилось всего через час после того, как «беспилотник» выехал на линию. В момент аварии в салоне находились пассажиры. К счастью, обошлось без пострадавших. Но вопрос о продолжении тестового запуска беспилотного общественного транспорта в городе теперь под большим вопросом.

Ситуацию осложняет тот факт, что автобус оборудован продвинутой системой автономного вождения четвёртого уровня, а в салоне присутствовал водитель-испытатель, который на всякий случай контролировал движение машины. В конце концов, не помогла даже надпись «Соблюдай дистанцию! Автобус может затормозить внезапно».

На время расследования автономный автобус снят с линии, испытания приостановлены.

