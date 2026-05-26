Российские водители лишились права на дополнительные выплаты по ОСАГО

Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков деньги сверхлимита.

Конституционный суд (КС) поставил точку в вопросе о том, сколько должна платить страховая компания, если ремонт стоит дороже лимита по ОСАГО. Претендовать на сверхвыплаты автовладельцы больше не смогут, следует из постановления, с которым ознакомился «Рамблер/авто».

До сих пор суды часто заставляли страховщиков платить полную стоимость восстановительного ремонта, даже если она превышала установленный законом лимит в 400 000 рублей. Страховщики не раз критиковали этот подход и призывали изменить законодательство, так как это фактически отменяло установленный лимит и вынуждало их выплачивать денежную компенсацию себе в убыток.

Один из таких случаев находился на рассмотрении в Конституционном суде. Истцом выступила компания «Т-Страхование», с которой суд взыскал дополнительные средства на ремонт автомобиля клиента. Именно по итогам этого спора КС признал практику взыскания сверхвыплат незаконной и призвал изменить законодательство.

Требовать от страховщиков ремонт автомобилей по ОСАГО на сумму свыше 400 тысяч рублей запрещено прямо с сегодняшнего дня, 26 мая. До изменения законодательства введён переходный период, в течение которого страховые компании будут защищены установленным лимитом.

«Мне особо приятно сегодняшнее решение Конституционного суда. Это не только юридическая, но и такая клиентская оценка со стороны суда, который сказал о том, что закон действует по ОСАГО и более 400 тыс. взыскивать со страховщиков нельзя», — поприветствовал решение глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

