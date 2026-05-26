За этот предмет на дороге начнут жёстко штрафовать – до 300 000 рублей

На дорогах станет свободнее и безопаснее.

© Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

В России решили взяться за проблему мусорных баков на дорогах. На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о крупных штрафах за их опасное размещение на обочинах, следует из документа, с которым ознакомился «Рамблер/авто».

В настоящее время статья 12.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает штрафы за умышленное создание помех движению транспортных средств, в том числе путём загрязнения дорожного покрытия. Но на контейнеры с бытовым или строительным мусором это не распространяется.

«То, что очевидно для автолюбителей и пешеходов, но регулярно игнорируется коммунальными службами: крупногабаритные контейнеры со всяким хламом не должны преграждать дорогу ни едущим, ни идущим. Всё это небезопасно и некомфортно», – написал автор законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов в своём Телеграм-канале.

Предлагается внести поправки в статью 12.33 КоАП РФ, чтобы штрафовать за незаконное размещение мусорных контейнеров на дороге. Если инициатива получит «зелёный свет», то штраф для физических лиц составит от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц – 25 000 рублей, для юрлиц – 300 000 рублей.

Верховный суд разъяснил правила стоянки автомобилей у водоёмов