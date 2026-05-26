В России взлетели продажи б/у электромобилей

Спрос на подержанные «электрички» вырос на 40%.

© Scharfsinn/iShutterstock.com

Подержанные электрические автомобили набирают популярность в России. За последние 12 месяцев их продажи выросли почти в полтора раза, следует из отчёта «Автостата».

Если в апреле прошлого года на вторичном рынке было продано 960 «электричек», то за второй месяц весны 2026 года — 1346 штук. Таким образом, рынок подержанных батарейных автомобилей вырос на 40%.

Почти четверть всех продаж (24%) пришлась на автомобили марки Nissan (324 единицы). Также в топ-3 попали Zeekr (210 штук) и Volkswagen (153).

Топ-5 самых продаваемых электромобилей с пробегом в апреле

Суммарно за январь-апрель в России было продано 4758 электромобилей с пробегом, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

