В России взлетели продажи б/у электромобилей
Спрос на подержанные «электрички» вырос на 40%.
Подержанные электрические автомобили набирают популярность в России. За последние 12 месяцев их продажи выросли почти в полтора раза, следует из отчёта «Автостата».
Если в апреле прошлого года на вторичном рынке было продано 960 «электричек», то за второй месяц весны 2026 года — 1346 штук. Таким образом, рынок подержанных батарейных автомобилей вырос на 40%.
Почти четверть всех продаж (24%) пришлась на автомобили марки Nissan (324 единицы). Также в топ-3 попали Zeekr (210 штук) и Volkswagen (153).
Топ-5 самых продаваемых электромобилей с пробегом в апреле
- Nissan Leaf — 302 единицы;
- Zeekr 001 — 151;
- Volkswagen Lavida — 98;
- Москвич 3е — 84;
- Tesla Model 3 — 63.
Суммарно за январь-апрель в России было продано 4758 электромобилей с пробегом, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что лучше — новый или подержанный автомобиль: плюсы и минуса выбора машины из салона и б/у с пробегом