В «Москвиче» прокомментировали информацию о снижении продаж новых моделей

Московский автозавод назвал причину разницы в статистике продаж в марте и апреле.

Российский автозавод «Москвич» отреагировал на сообщения о том, что продажи моделей новой линейки «М» в апреле оказались ниже, чем на старте продаж в марте. Пресс-служба предприятия в разговоре с «Рамблер/авто» отметила, что проблем со спросом нет.

По подсчётам «Автостат Инфо», за второй месяц весны официальные дилеры реализовали 68 экземпляров «М70» и 38 штук «М90», тогда как месяцем ранее было продано 71 и 49 единиц соответственно.

«В настоящее время наблюдается высокий спрос на автомобили линейки «М» в версиях с двухлитровым двигателем. Данный спрос превышает имеющееся предложение, тем не менее производство автомобилей «Москвич М70» и «Москвич М90» идёт в строгом соответствии с графиком. Мы отмечаем отличный отклик у потребителей на модели линейки «М» и ожидаем дальнейшего наращивания объёмов продаж», — рассказали в пресс-службе «Москвича».

Представители столичного автобренда объяснили, почему цифры по продажам новых «Москвичей» в апреле оказались меньше в сравнении с мартом.

«Снижение продаж в апреле по сравнению с мартом обусловлено тем, что в марте на учёт активно ставились демо-автомобили. Количество же регистраций у физлиц, наоборот, выросло более чем в два раза по сравнению с мартом, что подтверждает тезис о росте интереса к автомобилям линейки «М» у клиентов», — отметили в компании.

