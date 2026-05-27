«Ну, хоть китайцы не скопируют». Экс-президент Ferrari посмеялся над первым электрокаром компании

Лука ди Монтедземоло раскритиковал внешность электромобиля Ferrari Luce и нашёл один положительный момент в спорном дизайне.

Экс-президент Ferrari Лука ди Монтедземоло не в восторге от первого электромобиля итальянской компании. По его словам, с этой машины нужно снять легендарную эмблему с гарцующим конем, с создания которой в 2029 году исполнится 100 лет.

Мировая премьера электрического Ferrari Luce состоялась 25 мая. Автомобиль оснащён четырьмя электродвигателями, совокупная мощность которых составляет 1050 лошадиных сил, разгон до сотни занимает всего 2,5 секунды, максимальная скорость превышает 310 км/ч. Однако внешний вид новинки вызвал массу нареканий.

По силуэту кузова новая модель стоимостью полмиллиона евро больше напоминает бюджетные электрокары вроде Nissan Leaf и Toyota Prius, нежели автомобиль от одного из самых известных мировых производителей спорткаров.

«Если я выскажу вслух то, что думаю на самом деле об этой машине, то нанесу вред Ferrari. Мы рискуем разрушить миф, и мне искренне жаль. Надеюсь, они по крайней мере уберут с неё эмблему Cavallino Rampante... Ну, хоть китайцы не станут копировать эту машину», – сказал ди Монтедземоло итальянскому Askanews.

После презентации Luce акции Ferrari пошли вниз. На Нью-Йоркской бирже стоимость ценных бумаг компании из Маранелло снизилась на 4%, а на Миланской бирже падение оказалось ещё сильнее – 8%.

