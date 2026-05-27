Стало известно, сколько денег в кредит берут россияне на покупку авто
За последний месяц размер выданных автокредитов сократился на 40 000 рублей.
С осени 2025 года российские автолюбители берут автокредиты в среднем на сумму около 1,5 млн рублей. В апреле этот показатель составил 1,48 млн рублей, следует из отчёта Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В сравнении с апрелем прошлого года средний размер выданных автокредитов вырос на 17,6%, так как 12 месяцев назад сумма составляла 1,26 млн рублей. Относительно марта 2026-го данный показатель в апреле, напротив, немного сократился – на 2,2% (в марте 2026-го было 1,52 млн рублей).
Наибольший средний размер выданных автокредитов в апреле зафиксирован в Москве (2,05 млн рублей), Московской области (1,82 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,74 млн рублей), Ленинградской области (1,63 млн рублей) и Краснодарском крае (1,63 млн рублей).
Топ-15 регионов по среднему размеру выданных автокредитов:
- Москва – 2,05 млн руб. (+22% по сравнению с апрелем 2025 года);
- Московская область – 1,82 млн руб. (+17,4%);
- Санкт-Петербург – 1,74 млн руб. (+20,8%);
- Ленинградская область – 1,63 млн руб. (+15,6%);
- Краснодарский край – 1,63 млн руб. (+18,1%);
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) – 1,58 млн руб. (+19,7%);
- Новосибирская область – 1,57 млн руб. (+18,0%);
- Ростовская область – 1,52 млн руб. (+20,6%);
- Иркутская область – 1,47 млн руб. (+8,9%);
- Тульская область – 1,45 млн руб. (+19,8%);
- Свердловская область – 1,45 млн руб. (+13,3%);
- Омская область – 1,44 млн руб. (+19,0%);
- Республика Татарстан – 1,42 млн руб. (+17,4%);
- Красноярский край – 1,41 млн руб. (+10,2%);
- Пермский край – 1,40 млн руб. (+17,6%).
Самые маленькие автокредиты среди 30 регионов-лидеров выдают в Самарской области – 1,15 млн рублей.
