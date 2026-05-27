Стало известно, сколько денег в кредит берут россияне на покупку авто

За последний месяц размер выданных автокредитов сократился на 40 000 рублей.

С осени 2025 года российские автолюбители берут автокредиты в среднем на сумму около 1,5 млн рублей. В апреле этот показатель составил 1,48 млн рублей, следует из отчёта Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В сравнении с апрелем прошлого года средний размер выданных автокредитов вырос на 17,6%, так как 12 месяцев назад сумма составляла 1,26 млн рублей. Относительно марта 2026-го данный показатель в апреле, напротив, немного сократился – на 2,2% (в марте 2026-го было 1,52 млн рублей).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в апреле зафиксирован в Москве (2,05 млн рублей), Московской области (1,82 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,74 млн рублей), Ленинградской области (1,63 млн рублей) и Краснодарском крае (1,63 млн рублей).

Топ-15 регионов по среднему размеру выданных автокредитов:

Москва – 2,05 млн руб. (+22% по сравнению с апрелем 2025 года); Московская область – 1,82 млн руб. (+17,4%); Санкт-Петербург – 1,74 млн руб. (+20,8%); Ленинградская область – 1,63 млн руб. (+15,6%); Краснодарский край – 1,63 млн руб. (+18,1%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) – 1,58 млн руб. (+19,7%); Новосибирская область – 1,57 млн руб. (+18,0%); Ростовская область – 1,52 млн руб. (+20,6%); Иркутская область – 1,47 млн руб. (+8,9%); Тульская область – 1,45 млн руб. (+19,8%); Свердловская область – 1,45 млн руб. (+13,3%); Омская область – 1,44 млн руб. (+19,0%); Республика Татарстан – 1,42 млн руб. (+17,4%); Красноярский край – 1,41 млн руб. (+10,2%); Пермский край – 1,40 млн руб. (+17,6%).

Самые маленькие автокредиты среди 30 регионов-лидеров выдают в Самарской области – 1,15 млн рублей.

