УАЗ подтвердил сроки выхода обновлённого «Патриота» на рынок

Генеральный директор УАЗа рассказал, когда обновлённый флагманский внедорожник появится в продаже.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) больше не намерен сдвигать дату запуска продаж рестайлингового «Патриота». Изначально дебют обновлённого внедорожника планировался в ноябре 2025 года.

В видеоролике, опубликованном в официальном Телеграм-канале УАЗа, генеральный директор завода Ильнур Сахабиев подтвердил озвученную ранее информацию о сроках появления нового «Патриота» в официальной дилерской сети.

«Уже осенью мы выведем на рынок обновлённые УАЗ «Патриот», «Профи» и «Пикап», которые будут радовать наших клиентов», — сказал глава предприятия.

Как мы рассказывали ещё в конце прошлого года, именно из-за планов УАЗа одновременно вывести на рынок все обновлённые модели на базе «Патриота», включая полуторку и пикап, был отсрочен старт продаж новой версии внедорожника.

Новый «УАЗ Патриот» оснащается 136-сильным дизельным двигателем объёмом 2,0 литра от китайской компании JAC. Этот мотор станет альтернативой бензиновому двигателю ЗМЗ объёмом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Коробка передач осталась механической, однако количество ступеней увеличилось с пяти до шести.

Среди внешних изменений флагманского внедорожника и его LCV-модификаций — новые светодиодные фары и задние фонари, новый передний бампер. В салоне появились новый руль, переработанный центральный тоннель и обновлённая мультимедийная система.

Презентация рестайлингового «УАЗ Патриот» состоится грядущим летом. Точная дата премьеры ещё не анонсирована.

