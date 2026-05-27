Бывший глава Renault в Ф1 высмеял электромобиль Ferrari

Флавио Бриаторе поддержал мнение экс-президента Ferrari Луки ди Монтедземоло.

Легенда Формулы 1, экс-руководитель заводской команды Renault Флавио Бриаторе подколол Ferrari после премьеры электрокара Luce. Бывший босс Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо считает, что у этой модели есть одно «большое преимущество».

Поклонники итальянской марки в своём большинстве называют батарейный автомобиль Luce худшим за всю 87-летнюю историю Ferrari. Причина — внешний облик, к которому приложил руку бывший сотрудник Apple Джони Айв, разработавший дизайн первого iPhone.

«Многие спрашивают меня о новом автомобиле Ferrari. Что же, у него есть одно большое преимущество: китайские компании не станут копировать его дизайн», — сказал Бриаторе, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Итальянский менеджер фактически повторил слова экс-президента Ferrari Луки ди Монтедземоло, который тоже не в восторге от Luce.

Бриаторе — одна из самых одиозных фигур в современной Формуле 1. В первой половине 90-х он, будучи руководителем Benetton, выиграл два чемпионата с Михаэлем Шумахером, а спустя 10 лет повторил этот успех на посту главы заводской команды Renault с Фернандо Алонсо. С 2024 года он является советником команды Alpine.

