«Что сказал бы Энцо Феррари?» Итальянский министр раскритиковал электрокар Ferrari
В правительстве Италии тоже недовольны новинкой Ferrari.
Первый электромобиль Ferrari ещё даже не поступил в продажу, а уже собрал огромное количество критики в свой адрес. Новинке досталось даже от вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини.
Главный и, по крайней мере пока, единственный объект критики — это внешний облик машины. Ferrari Luce ничуть не похожа на спорткар и больше напоминает бюджетные Toyota Prius и Nissan Leaf.
Ранее бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло и экс-глава Renault в Формуле 1 Флавио Бриаторе пошутили, что в спорной внешности Luce есть и некоторый плюс. Как отметили оба, китайские производители точно не станут копировать такой дизайн.
Продажи Ferrari Luce начнутся в четвёртом квартале 2026 года. Стоимость автомобиля — от $640 000 (47 млн рублей).
