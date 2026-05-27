«Что сказал бы Энцо Феррари?» Итальянский министр раскритиковал электрокар Ferrari

В правительстве Италии тоже недовольны новинкой Ferrari.

Первый электромобиль Ferrari ещё даже не поступил в продажу, а уже собрал огромное количество критики в свой адрес. Новинке досталось даже от вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини.

Главный и, по крайней мере пока, единственный объект критики — это внешний облик машины. Ferrari Luce ничуть не похожа на спорткар и больше напоминает бюджетные Toyota Prius и Nissan Leaf.

«Новый автомобиль совсем не похож на Ferrari. Это такая инновация? Интересно, что про эту машину сказал бы основатель компании Энцо Феррари», — написал Сальвини в соцсетях.

Ранее бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло и экс-глава Renault в Формуле 1 Флавио Бриаторе пошутили, что в спорной внешности Luce есть и некоторый плюс. Как отметили оба, китайские производители точно не станут копировать такой дизайн.

Продажи Ferrari Luce начнутся в четвёртом квартале 2026 года. Стоимость автомобиля — от $640 000 (47 млн рублей).

