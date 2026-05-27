Россиянам рассказали о резком ускорении роста цен на топливо

На российских заправках зафиксировано сильное подорожание бензина и солярки.

© Oksana Korol/Business Online/www.globallookpress.com

За последнюю неделю, 19-25 мая, в России резко ускорился темп подорожания бензина и дизтоплива. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 27 мая.

Если неделей ранее средняя стоимость бензина на заправках по стране выросла на 8 копеек, то теперь этот показатель составил 23 копейки. Ценник вырос с 67,30 до 67,53 рублей. Более высокое подорожание, на 24 копейки, в этом году было зафиксировано только с 16 по 23 марта.

Значительно за прошедшую неделю подорожало и дизтопливо – на 36 копеек против 20 копеек в предыдущем отчётном периоде.

Подорожание топлива зафиксировано в 65 субъектах России, более всего в Вологодской области, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе – на 2,9%. Снижение цен было зафиксировано только в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,8%).

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России с 19 по 25 мая:

АИ-92: +20 копеек, с 63,69 до 63,89 рубля;

АИ-95: +25 копеек, с 69,21 до 69,46 рубля;

АИ-98 и выше: +29 копеек, с 93,77 до 94,06 рубля;

ДТ: +36 копеек, с 78,46 до 78,82 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

19-25 мая: +23 копейки;

12–18 мая: +8 копеек;

5–12 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

В Кремле успокоили россиян по поводу бензина на заправках