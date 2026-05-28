В России вступил в силу новый закон об автошколах

Выбрать учебное заведение станет проще и быстрее.

© DjelicS/iStock.com

28 мая в России заработал закон о едином рейтинге автошкол, который президент России Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года, следует из документа, опубликованного на едином портале правовой информации, узнал «Рамблер/авто».

Рейтинг автошкол будет формироваться Госавтоинспекцией и публиковаться в открытом доступе на официальном сайте ведомства. Оценка каждой отдельной автошколе будет выставляться не более одного раза в год — крайний срок 15 февраля года, следующего за отчётным.

При оценке учебного заведения будут учитываться следующие показатели:

Проценты сдачи и несдачи учениками теоретического экзамена и экзамена по вождению с первого раза;

Количество ДТП с участием выпускников автошколы в течение двух лет после получения водительских прав.

Другими словами, чем выше процент сдачи экзаменов с первой попытки и меньше аварий с участием выпускников, тем выше школа будет находиться в рейтинге ГИБДД.

«Это поможет гражданам, желающим пройти обучение на водительские права, определиться с выбором автошколы, а также позволит повысить качество подготовки будущих автомобилистов и снизить количество ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции о пользе нововведения.

Первый рейтинг автошкол составят по итогам мониторинга в 2027 году. То есть первый перечень учебных заведений будет опубликован ориентировочно в феврале 2028-го.

Что ждёт автомобилистов в 2026 году: все важные изменения