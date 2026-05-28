От Калининграда до Хабаровска: новый российский автобренд сформировал дилерскую сеть

У новой российской автомобильной марки Tenet Plus будет 101 дилерский партнёр. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила компания «АГР», которой принадлежит бренд.

Отечественный автобренд завершил формирование дилерской сети, которое началось ещё в середине февраля этого года. Площадки для продажи автомобилей Tenet Plus будут открыты более чем в 60 городах.

«Партнёры Tenet Plus будут представлены по всей территории России от Калининграда до Хабаровска, что позволит обеспечить широкую доступность автомобилей, единые стандарты продаж и высокий уровень сервисного обслуживания для клиентов», — рассказали в представительстве «АГР».

Производство автомобилей Tenet Plus будет организовано на заводах «АГР». Основу модельного ряда составят преимущественно кроссоверы — от компактных до среднеразмерных. Подробная информация о моделях, комплектациях и ценах будет представлена отдельно.

