«Выглядит футуристично». Гонщики Формулы-1 заступились за электрокар Ferrari Luce

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер в восторге от электрической машины Ferrari Luce.

Первый электромобиль Ferrari подвергся большой критике после мировой премьеры 25 мая. Технологичной новинке досталось и от бывшего президента компании Луки ди Монтедземоло, и от министра транспорта Италии Маттео Сальвини.

Случайно или нет, но аккурат на волне этой критики в Маранелло опубликовали видеоролик с поездкой гонщиков Ferrari в Формуле-1 Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на новом автомобиле. Ожидаемо, что на камеру оба похвалили «электричку» под названием Luce.

«Это настоящая Ferrari. Мощность просто потрясающая, она чувствуется даже в поворотах. При этом Luce едет очень плавно — ощущения отличные.

Я думал, что у неё четыре электродвигателя, но их двенадцать! Один отвечает за крутящий момент, второй — за рулевое управление, другой управляет подвеской. Это невероятно.

Центр тяжести у Luce очень низкий, и это делает вождение её приятнее. Большинство машин кренятся в поворотах, а эта — нет», — заключил Хэмилтон.

Второй гонщик итальянской марки в Ф-1 Шарль Леклер отметил: «Внешне Luce сильно отличается от всех предыдущих моделей Ferrari. Но она выглядит очень футуристично. Для Ferrari очень свойственно смотреть в будущее и вводить новшества.

Мне нравится, что в салоне много физических кнопок. Это помогает не отвлекаться от дороги и получать удовольствие от вождения.

Что касается самого вождения, это абсолютно новый уровень для электромобилей. Мне очень понравилось».

Продажи Ferrari Luce стартуют осенью этого года. Первый электрический автомобиль легендарной итальянской марки будет стоить минимум 640 000 евро (47 млн рублей).

