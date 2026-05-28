«Иногда они возвращаются». Закон о продаже «красивых» номеров снова внесён в Госдуму

В середине апреля законопроект был отклонен из-за ряда недоработок.

Рассмотрение законопроекта о продаже «красивых» автомобильных номеров в России возобновилось после паузы в полтора месяца, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Идея, поддержанная президентом Владимиром Путиным, подразумевает продажу номерных знаков с красивым сочетанием букв и цифр через портал Госуслуг. Из-за ряда неточностей соответствующий законопроект был отправлен на доработку в середине апреля, и после уточнений, в том числе внесения формулировки «красивый номер», вновь принят в работу.

«Иногда они возвращаются. Законопроект о «красивых» номерах снова внесён в Госдуму. Его доработали по замечаниям Правительства и нашего комитета, и он снова «поехал» по рельсам обычного законопроекта: отзывы, рассылка и так далее», — написал Федяев в своём Телеграм-канале.

Изначально планировалось, что закон о продаже автономеров заработает уже с 1 июля 2026 года. Как повлияет доработка на сроки его вступления в действие — вопрос открытый.

