Один вид нарушений ПДД на московских дорогах сократился на 39%

Названы причины уменьшения количества подобных нарушений.

В Москве за первые четыре месяца 2026 года значительно сократилось количество нарушений требований знаков направления движения. Водители стали почти на 40% реже проезжать в направлении, нарушающем требования знаков.

Как сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), количество подобных нарушений уменьшилось на 364 тысячи. Среди причин такой положительной динамики — развитие системы фотовидеофиксации, обновление и перенастройка светофоров.

«Благодаря этим мерам за первые четыре месяца 2026 года число нарушений, связанных с движением вопреки требованиям дорожных знаков, снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За несоблюдение требований знаков направления движения предусмотрен штраф в размере 750 рублей. За поворот налево или разворот с нарушением требований знаков или разметки — от 1500 до 2250 рублей.

