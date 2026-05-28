«Это не копия». В Ferrari ответили на критику своего электрокара

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья сделал несколько замечаний.

© Ferrari

Первый электромобиль Ferrari имеет уникальный дизайн и не похож ни на одну другую батарейную машину. Так генеральный директор компании Бенедетто Винья ответил на критику новой модели после презентации в Риме, состоявшейся 25 мая.

Электрическая четырёхдверка Luce вызвала шквал критики из-за дизайна, нетипичного для итальянского производителя спорткаров. Одни увидели в лифтбеке копию японского Nissan Leaf, другие — клон китайского Xiaomi SU7.

«Если вы увидите этот автомобиль вживую и проедете на нём, вы сразу поймёте, что это не копия. У него нет ничего общего с другими электромобилями, которые вы видели у других производителей, будь то интерьер, экстерьер или динамические характеристики», — приводит слова Виньи информационное агентство Reuters.

Кроме того, он отметил, что клиентский интерес к Ferrari Luce есть, причём достаточно высокий.

«Интерес очень большой, в том числе со стороны новых клиентов, которые никогда раньше не покупали автомобили Ferrari. Предзаказы уже открыты, и мы получаем предоплату», — рассказал гендиректор.

На вопрос об очень высокой стоимости Luce, составляющей $640 тысяч, топ-менеджер Ferrari ответил: «Инновации имеют свою цену, она оправдана».

Посмешище на колёсах: как новые Ferrari и Mercedes-AMG стали объектом критики в Сети