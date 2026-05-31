Цены на новые «Волги», критика Ferrari и точка в споре об ОСАГО. Главное за неделю

Премьера первого электрического автомобиля Ferrari обернулась громким провалом, «Волга» раскрыла цены и сроки старта продаж своих новых моделей, Конституционный суд запретил выплаты по ОСАГО сверхлимита, объявлена стоимость китайского аналога Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии на отечественном рынке, на российских дорогах хотят изменить ограничения скорости. Эти и другие события — в подборке главных автоновостей последней недели мая.

Стали известны цены на автомобили возрождённой марки Volga

Легендарная российская и советская марка «Волга» раскрыла стоимость и дату старта продаж своих новых моделей. Кроссоверы K40, K50 и седан C50 появятся в автосалонах уже в июне. Самая доступная Volga обойдётся 2 749 000 рублей, а самая дорогая — 4 199 000 рублей. Подробно о ценах на «Волги» нового поколения мы рассказали в новости.

Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы

Запуск автономного общественного транспорта в одном из городов Швеции обернулся опасным курьёзом. Беспилотный автобус разработки турецкой компании попал в аварию через час после выезда на линию. Что случилось и почему это ДТП может иметь далекоидущие последствия? Рассказываем тут.

В «Москвиче» прокомментировали информацию о снижении продаж новых моделей

На фоне сообщений о падении спроса на автомобили новой линейки «М» завод «Москвич» выступил с официальным заявлением. На предприятии объяснили, что статистика за март была по определённым причинам искажена, и на самом деле спрос на «М70» и «М90» в апреле даже вырос.

Россиянам рассказали о резком ускорении роста цен на топливо

В конце весны ценники на АЗС снова поползли вверх, причём очень сильно. Рост цен топливо за неделю стал самым значительным за последние несколько месяцев. Данные от Росстата по каждой марке бензина и дизельного топлива — в нашем материале.

Первый электрокар Ferrari попал под шквал критики

Премьера первого электрического Ferrari вызвала шквал критики. По внешнему виду нового машины прошлись не только фанаты марки, но и бывший президент компании из Маранелло Лука ди Монтедземоло, экс-глава Renault в Формуле-1 Флавио Бриаторе и даже министр транспорта Италии Маттео Сальвини, который отметил, что основатель Ferrari Энцо Феррари, скорее всего, был бы не в восторге. В защиту Ferrari Luce выступили пока только гонщики итальянской марки в Ф-1 Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер и генеральный директор компании Бенедетто Винья, сделавший сразу несколько заявлений.

Путин утвердил новый порядок задержания пьяных водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который избавляет инспекторов ГИБДД от лишней бумажной работы при задержании нетрезвых водителей. Теперь вместо пяти документов им нужно заполнять всего три. Изменится ли что-нибудь для самих автомобилистов? Рассказываем.

Российские водители лишились права на дополнительные выплаты по ОСАГО

Многолетний спор о том, должна ли страховая платить за ремонт свыше лимита 400 тысяч рублей, окончен. Конституционный суд поставил точку в этом вопросе. Теперь, если ремонт после ДТП обходится дороже 400 000 рублей, недостающую сумму автовладелец должен оплачивать сам.

АвтоВАЗ представил второй автомобиль марки SKM

Концерн АвтоВАЗ показал вторую модель SKM. Новая линейка пополнится автомобилями M9, среди которых есть и минивэны, и фургоны. В общей сложности будет четыре модификации, но мотор — одинаковый. Подробнее об SKM M9 читайте по ссылке.

На российских дорогах могут повысить разрешённую скорость

В России обсуждается инициатива по пересмотру ограничений скорости на дорогах. Эксперты считают, что действующие лимиты, не менявшиеся годами, лишь провоцируют водителей на нарушения. Самое интересное, что пересмотреть разрешённую скорость хотят с помощью искусственного интеллекта. Как именно? Пояснили в Национальном автомобильном союзе (НАС).

Также по ходу последней недели мая вступил в силу закон о едином рейтинге автошкол, УАЗ подтвердил дату запуска продаж обновлённого «Патриота», Госдума вернулась к рассмотрению законопроекта о продаже «красивых» номеров, а также стало известно о планах ФАС по изменению методики формирования тарифов техосмотра.