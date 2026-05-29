ГАИ проведёт тотальные проверки водителей 30-31 мая: кого будут ловить и что проверять

Сотрудники ДПС переходят на усиленный режим работы.

В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, Госавтоинспекция России проведёт массовые рейды на дорогах страны. В отдельных регионах проверки начались уже в пятницу.

Целью сплошных рейдов является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Основные усилия экипажи ДПС уделят выявлению следующих нарушений:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения;

Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов.

Нарушение правил перевозки детей;

Выезд на полосу встречного движения;

Проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества в движении пешеходам;

Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или внешних световых приборов.

Единое федеральное расписание рейдов не публикуется.

Отдельные региональные управления ГИБДД анонсируют конкретные места проведения проверок на своих официальных сайтах и в соцсетях. Известно, что в последние выходные мая оперативно-профилактические рейды пройдут в Южном административном округе Москвы, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Пензенской, Нижегородской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Архангельской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Республиках Карелия и Татарстан, Ставропольском, Приморском и Красноярском краях.

Водителям перед поездкой рекомендуется заранее проверить наличие и срок действия всех документов, таких как водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, а также убедиться в технической исправности автомобиля перед выездом на дорогу.

