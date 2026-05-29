ГАИ проведёт тотальные проверки водителей 30-31 мая: кого будут ловить и что проверять
Сотрудники ДПС переходят на усиленный режим работы.
В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, Госавтоинспекция России проведёт массовые рейды на дорогах страны. В отдельных регионах проверки начались уже в пятницу.
Целью сплошных рейдов является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Основные усилия экипажи ДПС уделят выявлению следующих нарушений:
- Управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов.
- Нарушение правил перевозки детей;
- Выезд на полосу встречного движения;
- Проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или внешних световых приборов.
- Единое федеральное расписание рейдов не публикуется.
Отдельные региональные управления ГИБДД анонсируют конкретные места проведения проверок на своих официальных сайтах и в соцсетях. Известно, что в последние выходные мая оперативно-профилактические рейды пройдут в Южном административном округе Москвы, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Пензенской, Нижегородской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Архангельской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Республиках Карелия и Татарстан, Ставропольском, Приморском и Красноярском краях.
Водителям перед поездкой рекомендуется заранее проверить наличие и срок действия всех документов, таких как водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, а также убедиться в технической исправности автомобиля перед выездом на дорогу.
Летние «ловушки» ГАИ: что нужно помнить водителю в тёплый сезон, чтобы не нарваться на штраф и уверенно общаться с ДПС