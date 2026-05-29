Названы самые невостребованные китайские авто в России

Автомобили этих марок стремительно теряют в продажах.

Спрос на автомобили некоторых китайских брендов в России за последние 12 месяцев рухнул почти на 100%. Об этом сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, опубликовавший антирейтинг самых невостребованных марок.

Эксперт изучил статистику продаж новых автомобилей за первые четыре месяца в обратном порядке. На вершине списка оказались Ora и Kaiyi, продажи которых за год сошли к считанным единицам, упав на 97% и 96% соответственно. Замыкает тройку SWM, потерявшая 92% продаж.

Интересно, что четвёртую строчку в антирейтинге с показателем -88,7% заняла марка Chery, со спросом на автомобили которой в России никогда не было проблем.

«Высокая отрицательная динамика Chery объясняется передачей «эстафетной палочки» новой «российской» марке Tenet», – рассказал Целиков в своём Телеграм-канале.

Топ-15 китайских марок, которые сильнее всего потеряли в продажах в январе-апреле 2026 года

Ora (-97%) Kaiyi (-96%) SWM (-92%) Chery (-88,5%) BAIC (-81%) Aito (-76%) Xcite (-57%) Foton (-57%) WEY (-53,4%) JAC (-53,5%) Livan (-49%) Jetta (-48,5%) Soueast (-47,6%) Oting (-47%) Lixiang (-47%)

