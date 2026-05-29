Названы самые невостребованные китайские авто в России
Автомобили этих марок стремительно теряют в продажах.
Спрос на автомобили некоторых китайских брендов в России за последние 12 месяцев рухнул почти на 100%. Об этом сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, опубликовавший антирейтинг самых невостребованных марок.
Эксперт изучил статистику продаж новых автомобилей за первые четыре месяца в обратном порядке. На вершине списка оказались Ora и Kaiyi, продажи которых за год сошли к считанным единицам, упав на 97% и 96% соответственно. Замыкает тройку SWM, потерявшая 92% продаж.
Интересно, что четвёртую строчку в антирейтинге с показателем -88,7% заняла марка Chery, со спросом на автомобили которой в России никогда не было проблем.
«Высокая отрицательная динамика Chery объясняется передачей «эстафетной палочки» новой «российской» марке Tenet», – рассказал Целиков в своём Телеграм-канале.
Топ-15 китайских марок, которые сильнее всего потеряли в продажах в январе-апреле 2026 года
- Ora (-97%)
- Kaiyi (-96%)
- SWM (-92%)
- Chery (-88,5%)
- BAIC (-81%)
- Aito (-76%)
- Xcite (-57%)
- Foton (-57%)
- WEY (-53,4%)
- JAC (-53,5%)
- Livan (-49%)
- Jetta (-48,5%)
- Soueast (-47,6%)
- Oting (-47%)
- Lixiang (-47%)