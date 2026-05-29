Названы самые невостребованные китайские авто в России

Иван Беликов

Автомобили этих марок стремительно теряют в продажах.

© Ora

Спрос на автомобили некоторых китайских брендов в России за последние 12 месяцев рухнул почти на 100%. Об этом сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, опубликовавший антирейтинг самых невостребованных марок.

Эксперт изучил статистику продаж новых автомобилей за первые четыре месяца в обратном порядке. На вершине списка оказались Ora и Kaiyi, продажи которых за год сошли к считанным единицам, упав на 97% и 96% соответственно. Замыкает тройку SWM, потерявшая 92% продаж.

Интересно, что четвёртую строчку в антирейтинге с показателем -88,7% заняла марка Chery, со спросом на автомобили которой в России никогда не было проблем.

«Высокая отрицательная динамика Chery объясняется передачей «эстафетной палочки» новой «российской» марке Tenet», – рассказал Целиков в своём Телеграм-канале.

Топ-15 китайских марок, которые сильнее всего потеряли в продажах в январе-апреле 2026 года

  1. Ora (-97%)
  2. Kaiyi (-96%)
  3. SWM (-92%)
  4. Chery (-88,5%)
  5. BAIC (-81%)
  6. Aito (-76%)
  7. Xcite (-57%)
  8. Foton (-57%)
  9. WEY (-53,4%)
  10. JAC (-53,5%)
  11. Livan (-49%)
  12. Jetta (-48,5%)
  13. Soueast (-47,6%)
  14. Oting (-47%)
  15. Lixiang (-47%)

