Бывший российский завод VW выпустил 100-тысячный автомобиль Tenet

Трехзначной отметки предприятие в Калуге достигло всего за девять месяцев.

© Tenet

Автозавод в Калуге, ныне принадлежащий холдингу «АГР», выпустил юбилейный 100-тысячный автомобиль российской марки Tenet. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила пресс-служба предприятия.

Рубеж в 100 000 машин Tenet был достигнут всего за десять месяцев с момента запуска их производства, состоявшегося летом прошлого года. Юбилейным экземпляром стал флагманский 7-местный кроссовер T8 в топовой комплектации Ultra с полным приводом.

Помимо T8, в линейке новой российской марки представлены компактный T4 и его удлиненная версия T4L, а также среднеразмерный T7. До конца года модельный ряд должен пополниться новым флагманом – 7-местным кроссовером T9.

Все автомобили Tenet представляют собой лицензионные копии китайских Chery. И если продажи оригиналов с начала 2026 года стремятся к нулю, то локализованные модели закрепились в лидерах рынка. Так, по итогам апреля Tenet занял третье место в рейтинге самых востребованных брендов, а T7 стал вторым в списке наиболее продаваемых моделей и уступил только Lada Granta.

Названы бестселлеры российского авторынка в апреле 2026 года