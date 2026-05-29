Средний срок автокредита в России вырос на 18%

Названы регионы России с самыми «длинными» автокредитами.

© Thai Noipho/iStock.com

Средний срок автокредитования в России растёт 12-й месяц подряд и в апреле достиг наивысшего значения за последние два с лишним года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам апреля 2026 года среднероссийский срок кредита на покупку авто составил 5 лет и 11 месяцев. Это на 17,9% больше в сравнении с апрелем прошлого года и на 2,4% больше показателя месяцем ранее.

Топ-10 регионов России с самыми «длинными» автокредитами

Наибольший средний срок выданных автокредитов был отмечен в Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области, Чувашской Республике и Ростовской области.

Краснодарский край — 6 лет и 8 месяцев (+19,2%); Ставропольский край — 6 лет и 4 месяца (+14,6%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6 лет и 3 месяца (+14,0%); Чувашская Республика — 6 лет и 3 месяца (+27,3%); Ростовская область — 6 лет и 3 месяца (+19,1%); Пермский край — 6 лет и 3 месяца (+16,5%); Волгоградская область — 6 лет и 3 месяца (+15,3%); Республика Башкортостан — 6 лет и 3 месяца (+17,0%); Челябинская область — 6 лет и 2 месяца (+22,4%); Омская область — 6 лет и 2 месяца (+15,5%).

Москва заняла 30-е место в списке со средним сроком автокредита 5 лет 2 месяца, а Санкт-Петербург оказался чуть выше — на 29-й строчке (5 лет 4 месяца).

Сбер представил уникальный сервис для безопасной покупки авто с пробегом в кредит