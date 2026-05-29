Число пользователей каршеринга в Москве достигло 2 млн

Москвичи совершили 13 млн поездок на каршеринге с начала 2026 года, а общее количество пользователей достигло рекордного значения в 2 млн. Об этом рассказал столичный Дептранс по итогам изучения статистики за январь-апрель.

«Число активных пользователей каршеринга выросло на 300 тысяч человек. Активные пользователи сервиса — 2 млн человек. Они регулярно арендуют машины», — сказано в сообщении пресс-службы департамента.

В общей сложности за первые четыре месяца этого года московские пользователи каршеринга проехали 331 млн километров. Средняя продолжительность поездки за год выросла на 42 секунды и достигла отметки 2 минуты 18 секунд.

Что касается московского парка каршеринга, который является одним из самых больших в мире, то число машин достигло 41 тысячи. Это почти на 1,5 тысячи больше, чем в январе-апреле 2025 года.

