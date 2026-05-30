В России появился новый способ покупки подержанного автомобиля

Кредит на авто с пробегом теперь можно оформить прямо в объявлении.

Оформить автокредит на покупку подержанной машины у частного лица отныне можно прямо на онлайн-платформе с объявлениями о продаже. О запуске такой услуги объявила пресс-служба сервиса «Авито».

Получить кредит на покупку подержанного автомобиля у частного продавца, выложившего объявление, можно на сайте или в приложении.

Площадка покажет покупателю разные банковские предложения. Перед сделкой и продавец, и покупатель пройдут проверку, и после заключения договора купли-продажи деньги сразу придут на банковскую карту продавца.

Пока новая услуга доступна только в восьми городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Ярославль, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Рынок отечественных автомобилей с пробегом стремительно растёт. По итогам прошлого года было продано 6,24 млн «бэушек» — это рекорд за последние 20 лет. Спрос не снижается, и, наоборот, по итогам января-апреля продажи авто с пробегом выросли ещё на 10% и составили 1,8 миллиона единиц.

Средняя стоимость подержанной легковой машины на сегодняшний день составляет 1,41 млн рублей. Усреднённый ценник на новое авто — 3,5 млн рублей.

