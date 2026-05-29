МЧС опровергло запрет телефонов на АЗС

Запрет мобильных телефонов на заправках с 1 июня: МЧС обратилось к водителям
Действительно ли за разговор по телефону на бензоколонке может получить отказ от заправки автомобиля?
МЧС России отреагировало на резонансные сообщения о том, что с начала лета на российских заправках будут ужесточены противопожарные правила, за нарушение которых автовладелец может получить отказ в обслуживании.
В пятницу утром в СМИ появилась информация о новых правилах поведения на автозаправочных станциях. Утверждалось, что с 1 июня разговор по телефону у бензоколонки может обернуться для автомобилиста отказом в обслуживании и попаданием в «чёрный список» заправок. Аргумент — мобильное устройство может создать искру.
«Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
В ведомстве отметили, что в действующем законодательстве нет прямого запрета на использование мобильных устройств на заправках. Планов по введению соответствующих мер тоже нет.